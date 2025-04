Paukenschlag! Rapid haut Klauß raus

Nächster Trainer-Knall in der Bundesliga! Nach der Pleitenserie trennt sich Rapid von Trainer Robert Klauß. Stefan Kulovits übernimmt interimistisch.

Rekordmeister Rapid Wien reagiert auf die sportliche Krise. Nach der dritten Niederlage in Folge trennt sich der Verein fünf Spiele vor Saisonende von Trainer Robert Klauß mit sofortiger Wirkung. Der Deutsche war seit November 2023 im Amt und führte die Grün-Weißen heuer ins Viertelfinale der Conference League.

In der Meisterschaft liegen die Hütteldorfer nach der 1:2-Niederlage gegen BW Linz mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Oberösterreicher an fünfter Tabellenposition. Neben Klauß muss auch Co-Trainer Thomas Kraus gehen. Interimistisch übernimmt Stefan Kulovits den Posten als Cheftrainer bei Rapid."Bedauerlicherweise sind die Entwicklung der Mannschaft und folglich die Leistungen und Ergebnisse seit einigen Monaten in eine Richtung gegangen, die diesen Schritt notwendig machen. Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader haben, der viel besser ist, als es die letzten Monate scheinen mag, und wir wollen alles versuchen, um uns auch für die kommende Saison wieder für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren", meint Geschäftsführer Markus Katzer in einer Aussendung.