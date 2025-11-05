Rapid durchbricht 60-Millionen-Euro-Schallmauer

Der SK Rapid Wien hat das Geschäftsjahr 2024/25 wirtschaftlich positiv abgeschlossen und erstmals in seiner Vereinsgeschichte einen Umsatz von über 60 Millionen Euro erzielt.

Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor, der traditionell zehn Tage vor der Ordentlichen Hauptversammlung im Allianz Stadion (15. November 2025) präsentiert wird. Im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 erwirtschaftete Rapid Erlöse von 61.420.918 Euro. Der Gewinn nach Steuern beträgt 23.404 Euro, das Eigenkapital liegt bei 21.626.612 Euro.

Wesentlicher Beitrag aus Conference League

Zum starken Ergebnis trugen mehrere Faktoren bei: Die höchsten Ticketing-Erlöse seit dem Umzug ins Allianz Stadion 2016, ein Rekord im Merchandising, sowie der erneute Mitgliederzuwachs – mit 23.949 registrierten Mitgliedern zum Stichtag 30. Juni 2025 und mittlerweile über 25.000 Vereinsmitgliedern. Einen wesentlichen Beitrag leistete zudem das Erreichen des Viertelfinales der UEFA Conference League, das Rapid erstmals in der Klubgeschichte acht internationale Heimspiele in einer Saison bescherte.

Sportlich auf Erfolgskurs

Mit dem positiven Jahresabschluss unterstreicht der SK Rapid seine stabile wirtschaftliche Entwicklung und setzt den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Auch sportlich läuft es für das Team von Trainer Peter Stöger: In der Bundesliga steht man auf Platz zwei, im ÖFB-Cup im Viertelfinale und zudem erneut in der Gruppenphase der Conference League, wo man am Donnerstag auf den rumänischen Klub Craiova kracht.