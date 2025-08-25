Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Rapid holt neuen Flitzer und vergibt Arnie-Nummer 7
© SKRapid

Bundesliga

Rapid holt neuen Flitzer und vergibt Arnie-Nummer 7

25.08.25, 15:07
Teilen

Der heimische Rekordmeister verstärkt weiter seine Offensive. 

Der am 23. August 2001 geborene Marco Tilio wechselt mit sofortiger Wirkung vom Celtic FC aus Glasgow zum SK Rapid nach Wien-Hütteldorf. Der australische Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis inklusive der Saison 2028/29. Das berichtet der heimische Rekordmeister in einer Aussendung. 

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Marco Tilio ist ein Spieler, den wir bereits sehr lange auf dem Radar haben und ich freue mich besonders, dass uns nun eine Einigung über eine fixe Verpflichtung gelungen ist."

Marc Tilio: "Ich bin glücklich, dass der Transfer jetzt nach längeren Diskussionen geklappt hat und ich hier in Wien sein kann. Ich freue mich jetzt richtig, mich bald im Stadion den Rapid-Fans vorstellen zu können und hoffe, dass ich hier rasch starten und mein erstes Spiel bestreiten werde.“   

Pikant: Tilio wird in Hütteldorf mit der Trikot-Nummer 7 auflaufen. Jener Nummer, die eigentlich für Marko Arnautovic vorhergesehen war. Der ÖFB-Rekordspieler wechselte bekanntlich aber im Sommer zum serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden