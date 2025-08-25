Rapid holt neuen Flitzer und vergibt Arnie-Nummer 7

Der heimische Rekordmeister verstärkt weiter seine Offensive.

Der am 23. August 2001 geborene Marco Tilio wechselt mit sofortiger Wirkung vom Celtic FC aus Glasgow zum SK Rapid nach Wien-Hütteldorf. Der australische Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis inklusive der Saison 2028/29. Das berichtet der heimische Rekordmeister in einer Aussendung.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Marco Tilio ist ein Spieler, den wir bereits sehr lange auf dem Radar haben und ich freue mich besonders, dass uns nun eine Einigung über eine fixe Verpflichtung gelungen ist."

Marc Tilio: "Ich bin glücklich, dass der Transfer jetzt nach längeren Diskussionen geklappt hat und ich hier in Wien sein kann. Ich freue mich jetzt richtig, mich bald im Stadion den Rapid-Fans vorstellen zu können und hoffe, dass ich hier rasch starten und mein erstes Spiel bestreiten werde.“

Pikant: Tilio wird in Hütteldorf mit der Trikot-Nummer 7 auflaufen. Jener Nummer, die eigentlich für Marko Arnautovic vorhergesehen war. Der ÖFB-Rekordspieler wechselte bekanntlich aber im Sommer zum serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad.