Rapid: Luka Pavlovic (33) verstärkt Trainerteam

Nach Klauß-Abgang verzeichnet Rapid einen neuen Trainer-Zugang.

Nach der Freistellung von Cheftrainer Robert Klauß und dessen Co-Trainer Thomas Kraus wurde bekanntlich am Donnerstag Stefan Kulovits interimistisch und bis auf Weiteres mit den Agenden des Cheftrainers betraut. Ab sofort wird ihm neben Co-Trainer Daniel Seper, Torwart-Coach Jürgen Macho, Athletik-Trainer David Lechner sowie Reha- und Individualtrainer Julian Helml ein zweiter Assistenztrainer zur Seite stehen.

Letzte Station Backa Topola

Mit dem 33-jährigen Luka Pavlović, den Kulovits vom UEFA-Pro-Lizenz-Kurs bestens kennt, wird ein trotz seines jungen Alters bereits erfahrener Mann für die nächsten Wochen beim SK Rapid engagiert sein. Der Serbe startete seine Trainerlaufbahn bereits vor rund einem Jahrzehnt im Nachwuchs von Roter Stern Belgrad und war danach in Österreich als Trainer im Jugendbereich von Sturm Graz und der LASK-Akademie sowie der zweiten Mannschaft des LASK tätig. Zuletzt war er bis Anfang März diesen Jahres Co-Trainer von Jovan Damjanović beim FK TSC Backa Topola engagiert. Mit dem serbischen Erstligisten war er als Co-Trainer in der laufenden Saison in der UEFA Conference League dabei und schaffte es in die Zwischenrunde, wo gegen den regierenden polnischen Meister Jagiellonia Bialystok Endstation war.

Katzer setzt auf positive Energie

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zu dieser Personalentscheidung: „Ich freue mich, dass wir so kurzfristig einen zusätzlichen Mann für unser Trainerteam zur Mitarbeit gewinnen konnten. Luka Pavlović hat das volle Vertrauen von Stefan Kulovits, wird seine Tätigkeit sofort starten und kommt als externe Persönlichkeit völlig unbelastet zu uns. Er soll und wird neue und positive Energie mitbringen und erhält bei uns vorerst einen Kurzzeit-Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.“