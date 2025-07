Rapids nächster Gegner auf dem Weg in die Conference League

Montenegriner setzten sich in 1. Qualifikationsrunde gegen Kratovo durch

Rapid bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League mit Dečić Tuzi zu tun.

Die Montenegriner verloren am Donnerstag das Erstrunden-Rückspiel bei Sileks Kratovo 1:2 (1:1), hatten das Heimspiel gegen die Nordmazedonier aber mit 2:0 gewonnen. Rapid gastiert am 24. Juli beim montenegrinischen Meister von 2024 und aktuellen Cupsieger in Tuzi, einem Vorort der Hauptstadt Podgorica. Das Retourspiel in Wien steigt am 31. Juli.