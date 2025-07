SK Rapid zeigt neues Auswärtsdress für 2025/26

Der SK Rapid hat das neue Auswärtstrikot für die Saison 2025/26 präsentiert. Erstmals in der Vereinsgeschichte trägt die Mannschaft auswärts ein blau-rotes Nadelstreifenmuster. Das Design knüpft an die Tradition der 1970er Jahre an, die damals in Grün-Weiß gehalten war.

Unter dem Motto "Class never goes out of style. Rapid never goes out of style." präsentierte der SK Rapid gemeinsam mit den Partnern PUMA und 11teamsports das neue Auswärtsdress. Das rote Trikot mit blauen, dünnen Streifen wird mit roter Hose und roten Stutzen kombiniert. Tradition meets Moderne "Wir bleiben unserer Linie treu und haben unser Auswärtstrikot in unseren Gründungsfarben Blau-Rot gestaltet", erklärt Geschäftsführer Steffen Hofmann. Der ehemalige Spieler erinnert sich: "Das Nadelstreifmuster habe ich bereits als Spieler gerne getragen." Präsentation mit Stil In einem professionellen Video zeigen Spieler wie Bendegúz Bolla und Spielerinnen wie Tabea Aitenbichler das neue Trikot. Der Clip setzt auf schnelle Schnitte und modische Details, die den sportlich-eleganten Charakter unterstreichen.