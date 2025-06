Sturm-Graz holt polnisches Toptalent

Der Bundesliga-Meister schlägt am Transfermarkt zu: Mit Filip Rózga sichert sich Sturm-Graz einen hochtalentierten 18-jährigen Offensivmann aus Polen und greift dafür tief in die Tasche.

Sturm-Graz hat ein vielversprechendes Juwel an Land gezogen. Der erst 18-jährige Filip Rózga wechselt vom polnischen Erstligisten KS Cracovia in die Bundesliga und soll in Zukunft für Wirbel im offensiven Mittelfeld sorgen.

Sturm-Sportchef schwärmt

Sportchef Michael Parensen (38) zeigt sich begeistert: "Mit Filip Rózga konnten wir ein absolutes Toptalent verpflichten, das bei vielen Klubs auf dem Zettel stand. Er ist technisch stark, extrem schnell und kann nicht nur zentral, sondern auch über die Flügel spielen."

Auch der Youngster freut sich auf das neue Kapitel: "Wenn der österreichische Meister Interesse zeigt, muss man nicht lange überlegen. Ich freue mich sehr auf Graz."

Zeit zur Entwicklung

Bei Sturm soll Rózga nun Schritt für Schritt aufgebaut werden. Parensen: "Wir sind überzeugt, dass wir noch viel Freude mit ihm haben werden."

Rózga, der auch für Polens U19-Nationalteam aufläuft, hat in der Ekstraklasa bereits 44 Pflichtspiele absolviert (2 Tore, 4 Assists) und das gerade mal mit 18-Jahren. Wie polnische Medien berichten, soll Sturm eine Ablöse von mindestens zwei Millionen Euro gezahlt haben.