Sturm Graz vor Salzburg-Duell: Säumel fordert mehr Fingerspitzengefühl bei Schiedsrichtern

Sturm Graz empfängt Red Bull Salzburg vor ausverkauftem Haus. Trainer Jürgen Säumel fordert nach drei Roten Karten in zwei Spielen mehr Fingerspitzengefühl von Schiedsrichtern.

Das Meisterschafts-Endspiel beginnt für Sturm Graz am Freitag (19:30 Uhr/live Sport24-Liveticker) mit dem Topspiel gegen Salzburg vor ausverkauften Rängen. Auch das letzte Heimspiel gegen den WAC am 24. Mai ist bereits restlos ausverkauft. Trainer Jürgen Säumel sieht nach drei Roten Karten für Böving, Grgic und Beganovic in den letzten beiden Spielen Handlungsbedarf: "Klar wurden die Roten Karten angesprochen. Wir wollen das abstellen."

Säumel kritisiert Schiedsrichter

Der Sturm-Trainer fordert aber auch mehr Sensibilität von den Unparteiischen: "Es wäre bei manchen Entscheidungen mehr Fingerspitzengefühl gefragt." Beganovic fehlt gegen Salzburg gesperrt, Böving und Grgic sind zurück.

Physische Stärke als Pluspunkt

Trotz der personellen Probleme betont Säumel die Fitness seiner Mannschaft: "Wir haben gezeigt, dass wir bis zur letzten Minute marschieren können." Für die Grazer geht es im Vierkampf um die Titelverteidigung.