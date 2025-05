Sturm-Meisterfeier eskaliert: Ausschreitungen, Abbruch und 7 Verletzte

Die Meisterfeier in Graz endete mit mehreren gewältigen Zwischenfällen. Die Angriffe richteten sich hauptsächlich gegen die Polizei.

Die fünfte Meisterschaft der Klubgeschichte feierten die Spieler und Fans des SK Sturm Graz ausgelassen. Allerdings kam es zu Vorfällen zwischen Fans und der Security, welche zu heftigen Ausschreitungen führten. Die Bilanz des chaotischen Abends waren fünf verletzte Sicherheitsmitarbeiter und zwei verletzte Polizisten.

Die steirische Polizei meldete, dass es vor und während dem Spiel zu keinen nennenswerten Vorfällen kam. Nach dem Abpfiff wurde traditionell ordentlich Pyrotechnik abgefeuert.

Am Abend fingen einige Fans an, Polizisten zu attackieren. Die LPD Steiermark berichtet: "Gegen 21:30 Uhr griffen Vermummte, teils mit Stangen bewaffnet, im Bereich des Vorplatzes vor dem Stadion Securitymitarbeiter an und verletzten dabei fünf Securities. Einschreitende Polizisten der Einsatzeinheit wurden mit vollen Mülltonnen, Bierbänken, Biertischen, Eisenstangen, zahlreichen Glasflaschen und umherliegenden Gegenständen beworfen."

