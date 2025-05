Torschützen-Paradox: Meisterkandidaten Sturm & WAC ohne Topscorer

Sturm Graz (64 Tore) und Wolfsberg AC (58 Tore) liefern sich einen packenden Titelkampf – doch in der individuellen Torschützenliste führt überraschend Ronivaldo von Schlusslicht Blau-Weiß Linz mit 14 Treffern. Ein Phänomen, das sich in den letzten drei Jahren zur Tradition entwickelt hat.

Die Grazer und Wolfsberger dominieren die Bundesliga nicht nur tabellarisch, sondern auch in der Torstatistik. Sturm erzielte bisher 64, der WAC 58 Treffer. Dennoch führt in der individuellen Wertung Ronivaldo von Tabellenletztem Blau-Weiß Linz mit 14 Toren. Dahinter folgen Sturms Otar Kiteishvili sowie Maximilian Entrup (LASK) und Patrik Mijic (Hartberg) mit je zwölf Treffern.

Sturms verpasste Torjäger-Chance

Dass die Grazer nicht besser dastehen, hat einen klaren Grund: Topscorer Mika Biereth (11 Tore) wechselte im Winter zu Monaco. Bei den Wolfsbergern ist die Trefferlast besser verteilt - bester Schütze Dejan Zukic kam auf zehn Tore, gefolgt von Thierno Ballo (9) und Erik Kojzek (8).

Historischer Rückblick

In den letzten 25 Jahren stellte der Meister nur 14-mal auch den Torschützenkönig. Sturm war dabei dreimal erfolgreich - 2011, 2023 und nun 2025 - ohne den besten Torjäger. Sollte Ronivaldo die Krone holen, wäre es der dritte Fall in Folge eines Nicht-Meister-Schützenkönigs. Mit 14 Treffern würde zudem der Minuswert seit 2012 eingestellt.

Die meisten Tore in einer Saison erzielte Hans Krankl 1977/78 mit 41 Treffern in 36 Spielen, in der jüngeren Vergangenheit kam ihm Marc Janko mit 39 (2008/09) nahe.

Neu ist in dieser Saison, dass Treffer im Europacup-Play-off der Liga um den letzten internationalen Startplatz nicht mehr für die Wertung berücksichtigt werden. Damit wurde für Fairness im Sinne aller Spieler gesorgt.