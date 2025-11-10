Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Jürgen Säumel
© GEPA

Hammer

Trainer-Diskussion in Liga-Pause: Zittert auch Säumel?

10.11.25, 14:14
Teilen

Der auslaufende Vertrag von Trainer Jürgen Säumel sorgt bei Sturm Graz mitten im Bundesliga-Titelrennen für Unruhe. Eine Entscheidung zur Verlängerung ist weiter offen. 

Bei Sturm Graz steht die große Frage im Raum: Geht der Erfolgsweg mit Trainer Jürgen Säumel weiter? Der Vertrag des 36-Jährigen läuft mit Saisonende aus – konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung gibt es bisher nicht. Trotz solider Leistungen bleibt seine Zukunft offen.

Vertrag läuft aus – Sturm lässt sich Zeit

Nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg erklärte Sportchef Michael Parensen: „Es gibt keinen Zeitpunkt, keine Deadline.“ Auch Säumel selbst wich Fragen zur Vertragsverlängerung aus. Die Grazer gewannen nur eines der letzten sechs Pflichtspiele, zuletzt hakte es vor allem in der Offensive.

Die Heimschwäche belastet das Punktekonto, trotz starker Leistungen in Europa. Dazu kommt, dass mit Andreas Schicker der langjährige Sportchef fehlt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft, doch die Personalie Säumel bleibt dabei ungeklärt – obwohl Sturm aktuell klar auf Meisterkurs liegt.

Auch bei Rapid wird der Trainer hinterfragt

Während Sturm sich in Geduld übt, rumort es bei Rapid Wien lautstark: Nach dem 1:1 bei WSG Tirol fordern zahlreiche Fans in sozialen Medien die Ablöse von Trainer Peter Stöger – trotz Tabellenplatz zwei.

Stögers Bilanz ist solide, sein Punkteschnitt liegt bei 1,84. Doch sportliche Unruhe, Verletzungspech und das frühe Scheitern in der Europacup-Ligaphase haben das Klima getrübt. Wie bei Sturm stellt sich nun auch in Wien die Frage: Wie stabil ist die Trainerbank wirklich?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden