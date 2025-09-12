Alles zu oe24VIP
Offensivstärke gibt Salzburg vor Reise zum WAC Zuversicht

12.09.25, 13:00
Red Bull Salzburg trifft in der 6. Bundesliga-Runde auf den WAC. Die Gäste vertrauen auf ihre Offensivstärke mit Topscorer Petar Ratkov, während der WAC nach Europacup-Aus motiviert ist.

Red Bull Salzburg reist mit Zuversicht zum Auswärtsspiel am Samstag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen den WAC. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch verfügt mit 14 Toren über die produktivste Offensive der Liga. Topscorer Petar Ratkov erzielte bereits fünf Treffer.

Die letzten Begegnungen waren knapp

Das letzte Gastspiel im Lavanttal endete am 27. April mit einer 2:1-Niederlage für Salzburg. In der Vorsaison holte der WAC in drei von vier Duellen Punkte. Letsch erwartet eine "unangenehme Mannschaft", gegen die man sich jedoch durchsetzen wolle.

WAC nach Europacup-Aus motiviert

Trainer Dietmar Kühbauer betonte: "Wir haben die Woche sehr gut trainieren können". Der WAC will vor heimischer Kulisse nach bisherigen Heimniederlagen gegen Altach und Rapid endlich punkten.

