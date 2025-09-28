Bullen siegen wieder! Salzburg bezwingt WSG Tirol mit 2:1

Red Bull Salzburg hat seine Niederlagenserie mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der WSG Tirol beendet. Kerim Alajbegovic und Petar Ratkov trafen für die Bullen. 4.122 Zuschauer erlebten den größten Heimspielbesuch der WSG seit Februar 2023.

Red Bull Salzburg hat auf die Siegerstraße zurückgefunden. Der Vizemeister setzte sich nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge bei der WSG Tirol mit 2:1 durch und schob sich in der Tabelle auf Rang drei. Die Tore erzielten Youngster Kerim Alajbegovic in der 34. Minute und Petar Ratkov in der 74. Minute.

Rekordbesuch in Innsbruck

Die 4.122 Zuschauer in Innsbruck waren der größte Besuch bei einem Ligaheimspiel der WSG seit Februar 2023. Damals waren ebenfalls gegen Salzburg 5.300 gekommen. Salzburg vermied vor dem Europa-League-Gastspiel am Donnerstag bei Olympique Lyon einen weiteren Rückschlag.

Spannendes Finish

Salzburg sah wie der sichere Sieger aus, geriet im Finish aber noch einmal ins Schwitzen. Lukas Hinterseer traf in der 90. Minute per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer. Der Treffer des eingewechselten Routiniers kam für die Wattener aber zu spät, um die erste Heimniederlage der Saison zu verhindern.