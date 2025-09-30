Alles zu oe24VIP
FK Austria Frauen
© fk-austria.at

Frauen-Bundesliga:

Austria-Frauen siegen! 1:0 in St. Pölten - Fünf Punkte Vorsprung an der Spitze

30.09.25, 21:41 | Aktualisiert: 30.09.25, 23:27
Teilen

Die Austria-Frauen haben den Spitzenkampf der Frauen-Bundesliga für sich entschieden. Ein Tor von Lena Triendl brachte den 1:0-Auswärtssieg in St. Pölten. Die Wienerinnen führen die Tabelle nun mit fünf Punkten Vorsprung an.

Die Wiener Austria hat den Schlager der Frauen-Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Wienerinnen setzten sich im Nachtragsspiel bei Serienmeister SKN St. Pölten mit 1:0 durch und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze nach sieben Runden auf fünf Punkte aus. Das Goldtor erzielte Lena Triendl in der 61. Minute.

Triendl-Schuss bringt den Sieg

Die Austria war schon in der ersten Hälfte dem Führungstreffer nahe. Ein Kopfball von Lotta Cordes nach einer Freistoßflanke landete an der rechten Stange. Nach dem Seitenwechsel traf Triendl nach einer Einzelaktion von außerhalb des Strafraums ins kurze, linke Eck. Die Chance auf die vorzeitige Entscheidung vergab in der Nachspielzeit Julia Kappenberger.

Nächste Duelle bereits fixiert

Das nächste Ligaduell der beiden Titelrivalen steht am 9. November in Wien auf dem Programm. Eine Woche später treffen die beiden Schwergewichte auch im Cup aufeinander. Im Cup-Finale der Vorsaison hatten sich die SKN-Frauen gegen die Austria mit 2:1 durchgesetzt und das Double gesichert.

Historische Chance für Austria

Der bisher letzte Meister der Frauenliga, der nicht aus St. Pölten kam, war 2014 der SV Neulengbach. Während St. Pölten in dieser Saison zum vierten Mal in Folge in der Champions League antritt, hat die Austria die Chance, die Violetten vom nationalen Thron zu stoßen.

