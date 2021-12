oe24-Wahl: Alaba jagt die Führung

Spannung pur: Auch über die Feiertage geht es bei der oe24-Kickerwahl rund.

Wien. Ruhige und besinnliche Weihnachtszeit? Nicht bei der oe24-Fußballerwahl! Beim Voting um den Titel als Österreichs Kicker des Jahres hat sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt. Salzburgs Karim Adeyemi liegt nach wie vor in Führung – doch ÖFB-Star David Alaba ist ihm mit nur 324 Zählern Rückstand dicht auf den Fersen.

Aber Vorsicht: Hinter dem Duo ist Rapids Marco Grüll in Lauerstellung. Mit einem ordentlichen Voting-Boost der Rapid-Fans könnte der 23-Jährige die Spitze im Handumdrehen aufmischen. Schließlich geht es ein Jahr nach dem Sieg von Yusuf Demir um die grün-weiße Titelverteidigung.

Grün-Weiß zieht in vier Kategorien davon

In den anderen Wertungen ist Rapid nämlich schon auf dem Vormarsch. Mit Paul Gartler (Torhüter), Leo Greiml (Verteidigung) und Robert Ljubicic (Mittelfeld) haben gleich in drei Spielerkategorien Kicker aus Hütteldorf die Führung übernommen. Nicht nur das: Auch in der Mannschaftswertung hat Rapid Erzrivale Salzburg vorerst Platz 1 abgeknöpft. Ob die Konkurrenz noch einmal aufholen kann?

Zinsberger pirscht sich an Billa ran

Erstmals gibt es heuer auch die Kategorie Spielerin des Jahres. Nicole Billa von Hoffenheim hat sich dabei an der Spitze einzementiert – doch dahinter bleibt es spannend. Arsenals Torfrau Manuela Zinsberger hat Sarah Zadrazil (Bayern) überholt.