× oe24-Wahl: Grüll krönt sich zum Sieger

Rapid-Star Marco Grüll löst Yusuf Demir als oe24-Fußballer des Jahres ab. Grün-Weiß gewinnt acht von neun Kategorien

Es ist so weit! Die Sieger der oe24-Fußballerwahl stehen fest. Der ganz große Triumphator in diesem Jahr heißt Rapid. In der Hauptkategorie zum Fußballer des Jahres 2021 setzte sich Offensivspieler Marco Grüll überlegen vor Altachs Lukas Prokop und Real-Madrid-Superstar David Alaba durch.

Grüll: »Freue mich sehr. Danke an die Rapid-Fans«

„Natürlich freue ich mich sehr, wenn meine Leistungen von den Fans honoriert und anerkannt werden. Danke an die Rapid-Fans, dass sie in dieser Vielzahl für mich abgestimmt haben“, sagte der 23-Jährige zu oe24. Grüll kam erst im Sommer von Ried zu Rapid, traf in 33 Pflichtspielen elfmal und lieferte sechs Assists. Er gewann auch die Kategorie zum Angreifer des Jahres. „Sehr geil“, bekräftigte er, stellte aber klar: „Noch wichtiger ist der Teamerfolg und wo die Mannschaft am Ende der Saison steht.“

Rapid bei Mannschafts-Wahl außer Konkurrenz

Beim oe24-Voting steht die Mannschaft ganz oben. Rapid gewann die Team-Wahl mit mehr als dreimal so viel Stimmen vor Verfolger Altach. Das Podest ­komplettiert Stadtrivale Austria.

Dieselbe Reihenfolge brachte das Trainer-Voting hervor. Rapids Ferdinand Feldhofer setze sich vor Ex-Altach-Coach Damir Canadi und Austrias Manfred Schmid durch. Paul Gartler gewann die Wahl zum besten Tormann, Leo Greiml das Verteidiger- und Robert Ljubicic das Mittelfeldspieler-Voting. Sogar bei der Wahl zum Regionalspieler des Jahres triumphierte ein Grün-Weißer durch – und zwar Jungstar Adrian Hajdari (21) von Rapid II.

© GEPA ×

Billa triumphiert beim ersten Frauen-Voting

Nur beim ersten oe24-Frauen-Voting ging Rapid – weil die Hütteldorfer keine Damen-Mannschaft stellen – leer aus. Hoffenheim-Stürmerin Nicole Billa sicherte sich mit Respektabstand vor den St.-Pölten-Kickerinnen Melanie Brunnthaler und Adina Hamidovic den Titel.