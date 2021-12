oe24-Wahl: Konkurrenz läuft Grüll hinterher

Den Rapid-Fans sei Dank: Marco Grüll zieht bei der oe24-Wahl allen davon.

Im Vorjahr Yusuf Demir, heuer Marco Grüll? Beim oe24-Voting zu Österreichs Fußballer des Jahres deutet immer auf eine erfolgreiche Titelverteidigung von Rapid hin. Nachdem zu Beginn alles nach einem Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Real-Madrid-Legionär David Alaba und Salzburgs Sturmjuwel Karim Adeyemi hindeutete, hat sich das Blatt längst gewendet.

Grüll hat in der Hauptkategorie nicht nur die Führung übernommen, sondern droht die Konkurrenz auch immer mehr abzuhängen. Mittlerweile hat er bereits 2.781 Zähler Vorsprung auf Alaba.

Rapid dominiert in fast allen Kategorien

Die oe24-Kickerwahl könnte heuer überhaupt zu einer grün-weißen Galavorstellung werden. In acht der neun Kategorien liegt ein Spieler aus Hütteldorf in Führung, auch in der Mannschaftswertung ist Rapid vorn - teils mit überragendem Vorsprung. Nur bei den Damen sieht es anders aus. Zur Erinnerung: Erstmals kann heuer auch für Österreichs Spielerin des Jahres abgestimmt werden. An der Spitze der Wertung dominieren die Legionärinnen, in den Top 5 ist mit Adina Hamidovic nur eine Dame aus Österreich vertreten.

Nicole Billa von Hoffenheim hat sich mittlerweile ebenso von den Verfolgerinnen abgesetzt. Hinter der Torjägerin wird es aber eng. Die restlichen vier Spielerinnen der Top 5 trennen nur 297 Punkte. Es bleibt spannend!

