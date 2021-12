oe24-Wahl: Rapid ist in der Jägerrolle

Rapid muss bei bei der oe24-Fußballerwahl zur Aufholjagd blasen.

Bei der oe24-Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres ist bereits ordentlich Feuer drin. Letztes Jahr holte sich mit Yusuf Demir ein Rapidler den Sieg in der Hauptkategorie. Heuer sind die Hütteldorfer noch in der Jägerrolle. Aktuell liefern sich David Alaba (Real Madrid) und Karim Adeyemi (Salzburg) ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. Dahinter folgen zwei Grün-Weiße. Marco Grüll belegt den dritten, Ercan Kara den vierten Platz.

Rapid auch bei Team- Wahl hinter den Bullen

Auch im Mannschaftsvoting läuft Rapid hinterher. Dort lacht Salzburg aktuell vor dem Rekordmeister von der Spitze. Hinter Rapid liegt die Austria. Gleiches Bild in der Kategorie Trainer.



Dort ist Ferdinand Feldhofer (Rapid) vor Manfred Schmid (Austria) Zweiter. Von der Spitze lacht wieder ein Salzburger. Nachdem Matthias Jaissle seine Bullen mit 14 Punkten Vorsprung auf Sturm in die Winterpause schickte und das Champions-League-Achtelfinale erreichte, ist er der meistgewählte Trainer.

Billa vor Zadrazil -Krimi beim Voting der Frauen

Erstmals gibt es heuer auch die Kategorie Spielerin des Jahres. Der Kampf um den Titel scheint dort zu einem echten Thriller zu werden. Nicole Billa (Hoffenheim) führt knapp vor Sarah Zadrazil (Bayern) und Manuela Zinsberger (Arsenal). Im Regionalspieler-Voting führt Alexander Prass von den Sturm Amateuren. Wollen auch Sie Ihren Favoriten ganz oben sehen?

