Zwei brisante Futsal-Derbys am Wochenende

In Wien empfängt Rekordmeister Stella Rossa tipp3 am Sonntag den Stadtrivalen PFC Liberta Legion. Die Gäste, aktuell Schlusslicht des oberen Play-offs, haben nur noch Außenseiterchancen auf das Final Four.

Doch auch Stella Rossa steht nach der 6:8-Niederlage zuletzt gegen Diamant Linz unter Zugzwang. Die Wiener rutschten auf Platz 5 ab. „Natürlich müssen wir drei Punkte holen, um weiter im Rennen um die Top Vier zu bleiben“, sagt Trainer Aleksandar Ristovski vor dem Derby gegen Liberta Legion. Das Spitzenspiel Fortuna Wr. Neustadt gegen FC Ljuti Krajisnici wird am Sonntag live auf ÖFB TV übertragen. Die Neustädter wollen nach einer 1:3-Niederlage in Klagenfurt wieder punkten. Mit einem Sieg könnten die Niederösterreicher mit dem Tabellen-Zweiten aus Linz gleichziehen. „Jede Partie, jeder Sieg kann Gold wert sein“, so Fortuna-Co.-Trainer Markus Valenka.

FUTSAL versli.at Klagenfurt empfängt am Sonntag Tabellenführer FC Diamant Linz. Die letzten vier direkten Duelle gingen immer an die Oberösterreicher. Trotzdem ist Diamant-Kicker Agan Fejzic gewarnt: „Mit Klagenfurt erwartet uns mit Sicherheit das schwierigste Auswärtsspiel der Saison.“ Die Kärntner kletterten mit vier Siegen aus den jüngsten vier Partien auf Platz 4 der Tabelle.

Im unteren Play-off kommt es am Sonntag zum Steiermark-Derby zwischen dem SFK Libero Graz und Futsal Club Komusina. Libero kann den Klassenerhalt vorzeitig fixieren. Komusina hingegen hat nur drei Punkte auf Schlusslicht Vienna Walzer gut. Die Wiener sind dieses Wochenende spielfrei.Im zweiten Duell des unteren Play-offs muss Dynamo Triestingtal am Sonntag zum Käfig League Futsal Club.

Oberes Play-off

Sonntag, 29.01.2023, 13:30 Uhr

Stella Rossa tipp3 vs. PFC Liberta Legion, Kurt Kucera Halle Wien

Aleksandar Ristovski, Stella Rossa tipp3: „Natürlich müssen wir drei Punkte holen, um weiter im Rennen um die Top Vier zu bleiben. Wir wissen, dass Liberta alles reinhauen wird, um uns ein Haxerl zu stellen. Liberta ist ja praktisch schon raus im Rennen um das Final Four. Sie werden uns aber sicher nichts schenken, das wissen wir. Wir haben das eine oder andere Problem. David Rajkovic hat gegen Diamant Linz die fünfte gelbe Karte bekommen. Er wird nicht spielen. Boris Vukovic kann wegen einer gelb-roten Karte nicht auflaufen. Dazu fehlen Ali Osman und Nenad Vasiljevic. Es wird sicher ein volles Haus sein, weil wir zeitgleich ein U11-Futsal-Turnier mit sieben Mannschaften organisieren. Die werden alle in der Halle bleiben, weil es nach dem Match mit dem Turnier weitergeht. Wir erwarten 300 bis 400 Zuschauer und das wird sicher eine tolle Stimmung.“

Sonntag, 29.01.2023, 14:00 Uhr

Fortuna Wr. Neustadt vs. FC Ljuti Krajisnici, Sportmittelschule Wr. Neustadt

LIVE auf ÖFB TV

Markus Valenka, Fortuna Wr. Neustadt: „Trotz guter Leistung haben wir leider nichts aus Klagenfurt mitnehmen können. Soll so sein. Jetzt haben wir Ljuti Krajisnici daheim. Das ist eine sehr wichtige Partie für uns. Wir hoffen, dass es kadertechnisch wieder besser ausschaut und wollen unbedingt die drei Punkte holen, damit wir wieder auf Krajisnici anschließen. Wir müssen an ihnen dranbleiben und uns einen Polster auf Platz fünf erarbeiten. Jedes Match ist schon ein Endspiel, jede Partie, jeder Sieg kann Gold wert sein. Wir wollen natürlich auch unsere gute Heimbilanz aufrechterhalten und unsere Zuschauer wieder mit einem Sieg zufriedenstellen.“Emin Gazibara, FC Ljuti Krajisnici: „Wir vertrauen auf unser Können und auf unsere Fans, die uns hoffentlich wie immer begleiten werden.“

Sonntag, 29.01.2023, 17:30 Uhr

FUTSAL versli.at Klagenfurt vs. FC Diamant Linz, Ballspielhalle Viktring

Mario Tomic, Futsal versli.at Klagenfurt: „Gegen den Tabellenführer wird es nichts geschenkt geben und so müssen wir die Leistungen des letzten Spiels mitnehmen und noch eine Schippe drauflegen, um die Punkte in Klagenfurt zu halten. Die Erfolgsserie soll weitergehen!“

Agan Fejzic, Diamant Linz: „Es gibt keine leichten Spiele mehr. Mit Klagenfurt erwartet uns mit Sicherheit das schwierigste Auswärtsspiel der Saison. Wir müssen über 40 Minuten konzentriert agieren, um Zählbares mitzunehmen. Es ist aber positiv, dass alle angeschlagenen Spieler wieder fit und dabei sind. Einzige Ausnahmen sind Eldin Muhic und der gesperrte Matej Vidovic.“

Unteres Play-off

Sonntag, 29.01.2023, 11:00 Uhr

SFK Libero Graz vs. Futsal Club Komusina, ASVÖ Halle Graz

Bojan Krpic, SFK Libero Graz: „Für uns startet das untere Play-off erst am kommenden Wochenende. Zum Auftakt steht das Steirerderby am Programm und Futsal Komusina ist bereits unter großem Druck. Leider stehen uns nicht alle Spieler zur Verfügung und die Derbys sind stets enge Partien, wie die letzten Aufeinandertreffen gezeigt haben. Wir wollen die nötigen Punkte holen und so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren. Hierzu reicht uns ein Punkt aus den verbleibenden vier Partien.“

Sonntag, 29.01.2023, 19:00 Uhr

Käfig League Futsal Club vs. Dynamo Triestingtal, Kurt Kucera Halle Wien

Sebastian Schmidt, Dynamo Triestingtal: „Wir wollen an die Leistung von unserem letzten Heimspiel anschließen und auch dieses Wochenende etwas Zählbares aus Wien mitnehmen.“