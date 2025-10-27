Altach sucht Cup-Sieg bei abstiegsbedrohtem Kapfenberg

Altach gastiert in Kapfenberg und sucht dringend den nächsten Sieg. Die Vorarlberger gewannen nur eines ihrer letzten neun Spiele. Gesperrter Mike Bähre fehlt.

Am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) gastiert Altach beim Zweitligisten Kapfenberg. Die Vorarlberger schlüpfen in die Favoritenrolle und wollen endlich wieder einen Sieg feiern.

Altach in Siegflaute

Die Bilanz der letzten Wochen spricht eine klare Sprache: Nur ein Sieg in den vergangenen neun Runden. Beim Zweitligisten Kapfenberg könnte die Wende gelingen - auch wenn die eigene Form Sorgen bereitet.

Bähre-Sperre als Handicap

Mittelfeldmotor Mike Bähre fehlt nach einer Rot-Sperre. Seine Abwesenheit schwächt das Team zusätzlich in einer ohnehin schwierigen Phase.

Kapfenberg ebenfalls in Krise

Auch der Gegner steckt in einer Talfahrt: Nach brauchbarem Saisonstart wartet Kapfenberg seit fünf Partien auf einen vollen Erfolg. Tormann Richard Strebinger und Co. sind auf Platz zehn abgerutscht. Für Altach die ideale Gelegenheit?