Altach
Altach

Krisenteams

Altach sucht Cup-Sieg bei abstiegsbedrohtem Kapfenberg

27.10.25, 15:43
Altach gastiert in Kapfenberg und sucht dringend den nächsten Sieg. Die Vorarlberger gewannen nur eines ihrer letzten neun Spiele. Gesperrter Mike Bähre fehlt.

Am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) gastiert Altach beim Zweitligisten Kapfenberg. Die Vorarlberger schlüpfen in die Favoritenrolle und wollen endlich wieder einen Sieg feiern.

Altach in Siegflaute

Die Bilanz der letzten Wochen spricht eine klare Sprache: Nur ein Sieg in den vergangenen neun Runden. Beim Zweitligisten Kapfenberg könnte die Wende gelingen - auch wenn die eigene Form Sorgen bereitet.

Bähre-Sperre als Handicap

Mittelfeldmotor Mike Bähre fehlt nach einer Rot-Sperre. Seine Abwesenheit schwächt das Team zusätzlich in einer ohnehin schwierigen Phase.

Kapfenberg ebenfalls in Krise

Auch der Gegner steckt in einer Talfahrt: Nach brauchbarem Saisonstart wartet Kapfenberg seit fünf Partien auf einen vollen Erfolg. Tormann Richard Strebinger und Co. sind auf Platz zehn abgerutscht. Für Altach die ideale Gelegenheit?

