Cup-Finale in Rekordzeit schon ausverkauft

Der Final-Kracher im ÖFB-Cup zwischen Rapid Wien und Sturm Graz wird das Klagenfurter Wörthersee-Stadion in einen Hexenkessel verwandeln.

Innerhalb von zwei Stunden war der neutrale Sektor im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ausverkauft. Für Fans, die sich den heimischen Fußball-Leckerbissen am 30. April (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) in Kärnten ansehen wollten, bleibt jetzt nur noch eine Minichance auf Karten. Denn im Freienverkauf gingen nur ungefähr 8.000 Karten. Die beiden Final-Teams haben jeweils ein Kontingent von 11.000 Tickets zur Verfügung. Sollte Sturm nicht alle Plätze füllen können, würden die restlichen Tickets in den freien Verkauf gehen. Denn Rapid hat bereits vermeldet, dass alle Karten an den Mann gebracht wurden.

ÖFB-Cup-Finale erstmals seit 21 Jahren ausverkauft

In den letzten Tagen wurde heftig diskutiert, ob eine Verlegung des Endspiels in das viel größere Ernst-Happel-Stadion in Wien sinnvoll wäre. Der Run auf die Karten bestätigt nun die Befürworter dieser Idee. Allerdings steht ein Ausweichen in die Hauptstadt laut ÖFB nicht zur Debatte. Immerhin kann man beim heimischen Fußball-Bund jubeln: Das Gipfeltreffen wird das erste Cup-Finale seit 2002 sein, das ausverkauft ist.

Auch damals war Sturm Graz im Endspiel. Damals verloren die Steirer im Grazer Derby gegen den GAK im halb so großen Arnold-Schwarzenegger-Stadion vor 15.400 Fans mit 2:3. Es war zugleich die letzte Niederlage, die die Steirer in einem Cup-Finale einstecken mussten. Seitdem hat man noch zwei Mal die begehrte Trophäe gewinnen können (2010 gegen Wiener Neustadt, 2018 gegen Salzburg). Und auch beim letzten Mal, als ein Finale vor über 30.000 Zuschauern ausgetragen wurde, war Sturm Graz dabei. 1948 verlor man vor 38.000 Fans im Ernst-Happel-Stadion gegen die Austria 2:0.