Nach CL-Sieg wartet Dietach – Salzburg startet ÖFB-Cup-Reise

Nach dem 4:1 gegen Brann Bergen wartet die nächste Pflichtaufgabe: Salzburg trifft am Samstag im Cup auf Dietach. Der Titelkampf beginnt.

Nur wenige Tage nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Brann Bergen wartet für Red Bull Salzburg bereits die nächste Pflichtaufgabe: Heute (18:00 Uhr, live ÖFB-TV & Sport24-Liveticker) trifft der Serienmeister in der ersten Runde des ÖFB-Cups auswärts auf Union PROCON Dietach.

Der Regionalligist ist als Aufsteiger Außenseiter, will den Auftritt aber nutzen. Für Salzburg geht es um einen konzentrierten Start in den nationalen Bewerb – und darum, Schwung für das Rückspiel gegen Brann Bergen zu holen. Dieses steigt am Mittwoch (20:45 Uhr, live ServusTV & Sport24-Liveticker). Sollte Salzburg aufsteigen, wartet Club Brügge. Der Platz in der Europa League ist aber bereits fix.

Salzburgs Ziele klar definiert

Trainer Thomas Letsch und seine Mannschaft wollen nicht nur international bestehen, sondern auch den österreichischen Meistertitel zurückholen. Nach zwei Jahren hinter Sturm Graz ist der Hunger groß. Die Vorbereitung war intensiv – statt Sommerurlaub testete Salzburg bei der Klub-WM gegen Al-Hilal und Real Madrid.