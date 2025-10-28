Nach zwei Pleiten: Grazer suchen im Cup bei Admira die Wende

Sturm Graz muss beim Zweitliga-Zweiten Admira aus dem Mini-Tief finden. Nach Niederlagen gegen Celtic und den WAC will Trainer Jürgen Säumel mit Rotation frischen Wind ins Team bringen. Ein echter Härtetest für den Meister.

Am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) steht Sturm Graz unter Druck. Nach zwei Pflichtspielniederlagen gegen Celtic Glasgow und den WAC gastieren die Grazer beim Zweitliga-Zweiten Admira. Trainer Jürgen Säumel kündigte Rotation an: "Jeder wird seine Chance bekommen."

Bewährungsprobe für Sturm

Die Admira wird zur echten Herausforderung. Zuletzt kassierte Sturm drei Niederlagen in Folge im Oktober 2021. Säumel hofft auf eine Energieleistung wie in der zweiten Hälfte gegen den WAC. Die Grazer müssen ihr Mini-Tief schnell beenden.

Personelle Veränderungen geplant

Säumel wird das Team umstellen. Die englische Woche mit Europacup und Liga hinterlässt Spuren. Beim Zweitligisten will Sturm die Wende schaffen und ins Cup-Viertelfinale einziehen.

Historische Warnung

Die letzte Serie mit drei Niederlagen in Folge liegt vier Jahre zurück. Damals folgten sogar vier Pleiten nacheinander. Diesmal soll es besser laufen - die Admira warnt vor Leichtigkeit.