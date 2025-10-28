Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. ÖFB-Cup
Jürgen Säumel
© GEPA

Sturm in Not

Nach zwei Pleiten: Grazer suchen im Cup bei Admira die Wende

28.10.25, 17:33
Teilen

Sturm Graz muss beim Zweitliga-Zweiten Admira aus dem Mini-Tief finden. Nach Niederlagen gegen Celtic und den WAC will Trainer Jürgen Säumel mit Rotation frischen Wind ins Team bringen. Ein echter Härtetest für den Meister.

Am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) steht Sturm Graz unter Druck. Nach zwei Pflichtspielniederlagen gegen Celtic Glasgow und den WAC gastieren die Grazer beim Zweitliga-Zweiten Admira. Trainer Jürgen Säumel kündigte Rotation an: "Jeder wird seine Chance bekommen."

Bewährungsprobe für Sturm

Die Admira wird zur echten Herausforderung. Zuletzt kassierte Sturm drei Niederlagen in Folge im Oktober 2021. Säumel hofft auf eine Energieleistung wie in der zweiten Hälfte gegen den WAC. Die Grazer müssen ihr Mini-Tief schnell beenden.

Personelle Veränderungen geplant

Säumel wird das Team umstellen. Die englische Woche mit Europacup und Liga hinterlässt Spuren. Beim Zweitligisten will Sturm die Wende schaffen und ins Cup-Viertelfinale einziehen.

Historische Warnung

Die letzte Serie mit drei Niederlagen in Folge liegt vier Jahre zurück. Damals folgten sogar vier Pleiten nacheinander. Diesmal soll es besser laufen - die Admira warnt vor Leichtigkeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden