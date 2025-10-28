Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. ÖFB-Cup
kara
© gepa

ÖFB-Cup

Aufwärts gegen SKN: Rapid will Siegesserie auch im Cup fortsetzen

28.10.25, 17:38 | Aktualisiert: 28.10.25, 18:55
Teilen

Rapid Wien will den Aufwärtstrend beim Zweitliga-Leader St. Pölten fortsetzen. Vor ausverkauftem Haus in der NV Arena geht es für die Hütteldorfer um den Einzug ins Cup-Viertelfinale. Die Stimmung ist angeheizt.

Am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) steht Rapid Wien vor einer heißen Cup-Partie beim Zweitliga-Leader St. Pölten. Nach dem 2:0-Erfolg in Ried wollen die Hütteldorfer den Aufwärtstrend fortsetzen. Die NV Arena ist mit 8.000 Zuschauern ausverkauft - erstmals seit Jahren.

"Erster Schritt in richtige Richtung"

"Extrem wichtig. Ein erster Schritt in die richtige Richtung", atmete Kapitän Matthias Seidl nach dem Ried-Erfolg auf. "Wir können Mut und Selbstvertrauen mitnehmen, und das wollen wir am Mittwoch wieder zeigen."

Die Ausgangslage macht Mut

Rapid hat in St. Pölten gute Erinnerungen. Fünf der bisher acht Begegnungen konnten die Grün-Weißen in der NV Arena für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen liegt knapp fünf Jahre zurück – im September 2020 gewann Rapid mit 2:1, Ercan Kara traf damals schon in der 17. Minute per Elfmeter entscheidend.

Torwart-Frage offen

Im Rapid-Tor könnte erneut Paul Gartler für Niklas Hedl stehen. "Man muss ihm einmal den Druck nehmen", begründete Trainer Peter Stöger den möglichen Wechsel. Co-Trainer Thomas Sageder bleibt trotz U17-WM in Katar beim Team.

St. Pölten mit starker Saison

Der Gegner ist gefährlich: In zehn Saisonpartien vor der jüngsten Niederlage holte St. Pölten neun Siege und ein Remis. Rapid muss in Top-Form sein, um zu überleben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden