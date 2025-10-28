Gegen Schlusslicht: Ried will in Bregenz Cup-Erfolg einfahren

Ried schlüpft in Bregenz in die ungewohnte Favoritenrolle. Der Aufsteiger trifft auf das Zweitliga-Schlusslicht, das noch keinen Sieg feierte. Die Innviertler wollen ihren Ruf als Cup-Spezialist bestätigen.

Am Mittwoch (19.00 Uhr/live Sport24-Liveticker) steht Ried in Bregenz vor einer machbaren Cup-Aufgabe. Der Bundesliga-Aufsteiger trifft auf das Zweitliga-Schlusslicht, das bisher nur fünf Remis holte. Für die Oberösterreicher führt kein Weg an der Favoritenrolle vorbei.

Perfekte Gelegenheit für Ried

Die Vorarlberger sind das schwächste Team der Zweiten Liga und kamen über fünf Unentschieden nicht hinaus. Für Ried die ideale Chance, den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen.

Historischer Cup-Spezialist

Ried kann auf eine reiche Cup-Vergangenheit zurückblicken. Der Club gewann den Bewerb 1998 und 2011. Jetzt want man an diese Tradition anknüpfen und als Aufsteiger für eine Überraschung sorgen.

Aufstiegsmomentum nutzen

Nach dem Bundesliga-Aufstieg will Ried auch im Cup punkten. Der Sieg gegen Bregenz wäre ein wichtiger Schritt zur Etablierung im österreichischen Spitzenfußball.