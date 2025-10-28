WAC in Amstetten - Pacult jagt zweiten Sieg

Der WAC tritt als Titelverteidiger in Amstetten an. Nach dem ersten Sieg unter Coach Peter Pacult gegen Sturm Graz will das Team den Erfolgskurs fortsetzen. Doch der Zweitliga-Vierte warnt vor Leichtigkeit.

Am Mittwoch (19.00 Uhr/live Sport24-Liveticker) will der WAC als Cup-Titelverteidiger in Amstetten überzeugen. Nach dem ersten Sieg unter neuem Coach Peter Pacult gegen Sturm Graz reist das Team mit breiter Brust nach Niederösterreich. Doch die Zweitliga-Vierte ist gewarnt.

Pacults erster Sieg als Befreiung

Der 1:0-Erfolg bei Sturm Graz war zugleich der erste unter Neo-Coach Peter Pacult. In dieser Tonart soll es in Amstetten weitergehen. Der WAC will den Titel erfolgreich verteidigen.

Amstetten als tricky Gegner

Die Niederösterreicher legten eine solide Saison hin: In elf Partien nur eine Niederlage, aber auch nur vier Siege. Der WAC darf den Zweitligisten nicht unterschätzen.

Cup-Erfolg als Ziel

Für Pacult wäre der Einzug ins Viertelfinale ein wichtiges Signal. Der WAC will den Cup-Erfolg des Vorjahres wiederholen und sich als ernstzunehmender Titelverteidiger präsentieren.