Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. ÖFB-Cup
Peter Pacult
© GEPA

Titelverteidiger!

WAC in Amstetten - Pacult jagt zweiten Sieg

28.10.25, 17:44
Teilen

Der WAC tritt als Titelverteidiger in Amstetten an. Nach dem ersten Sieg unter Coach Peter Pacult gegen Sturm Graz will das Team den Erfolgskurs fortsetzen. Doch der Zweitliga-Vierte warnt vor Leichtigkeit.

Am Mittwoch (19.00 Uhr/live Sport24-Liveticker) will der WAC als Cup-Titelverteidiger in Amstetten überzeugen. Nach dem ersten Sieg unter neuem Coach Peter Pacult gegen Sturm Graz reist das Team mit breiter Brust nach Niederösterreich. Doch die Zweitliga-Vierte ist gewarnt.

Pacults erster Sieg als Befreiung

Der 1:0-Erfolg bei Sturm Graz war zugleich der erste unter Neo-Coach Peter Pacult. In dieser Tonart soll es in Amstetten weitergehen. Der WAC will den Titel erfolgreich verteidigen.

Amstetten als tricky Gegner

Die Niederösterreicher legten eine solide Saison hin: In elf Partien nur eine Niederlage, aber auch nur vier Siege. Der WAC darf den Zweitligisten nicht unterschätzen.

Cup-Erfolg als Ziel

Für Pacult wäre der Einzug ins Viertelfinale ein wichtiges Signal. Der WAC will den Cup-Erfolg des Vorjahres wiederholen und sich als ernstzunehmender Titelverteidiger präsentieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden