ÖFB-Cup: Termine für das Halbfinal-Krimi stehen fest

Nun stehen die offiziellen Spieltermine für die beiden ÖFB-Cup-Halbfinals fest

Die Entscheidung naht! Am 2. April steigt das große Halbfinal-Doppel im österreichischen Fußball-Cup. Zuerst empfängt der LASK um 18.15 Uhr den Wolfsberger AC, danach will die Austria Wien um 20.30 Uhr gegen den TSV Hartberg das Finalticket lösen. Beide Kracher laufen live auf ORF 1.

Das sind die Cup-Prämien:

Für jeden Heimverein wird in der 5. Runde (Halbfinale) eine Prämie in Höhe von € 33.000,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 55.000,- ausbezahlt. Das Finale findet am 1. Mai in Klagenfurt statt.

Halbfinal-Duelle im Überblick:

LASK vs. WAC (2. April 2025, 18.15 Uhr/live auf ORF 1)



FK Austria Wien vs. TSV Hartberg (2. April, 20.30 Uhr/live auf ORF1)