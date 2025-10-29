WSG jagt Salzburg – Tiroler wollen Sensation gegen Bullen

Die WSG Tirol fordert Red Bull Salzburg im Cup-Achtelfinale. Die Wattener wollen nicht nur "brav" spielen, sondern die Sensation schaffen. Salzburg präsentiert zudem einen neuen Hybrid-Rasen in der Red Bull Arena.

Am Donnerstag (19.00 Uhr/live ÖFB TV & Sport24-Liveticker) gastiert die WSG Tirol bei Red Bull Salzburg im Cup-Achtelfinale. Das Duell bildet den Abschluss der Runde und wird auf einem neuen Hybrid-Rasensystem in der Red Bull Arena ausgetragen.

Letsch: "Eine Art Finale"

Für Salzburg-Trainer Thomas Letsch ist das Spiel von großer Bedeutung: "Nun haben wir das Ziel, im Cup ins Finale zu kommen. Dementsprechend stellt das kommende Spiel auch eine Art Finale dar." Salzburg gewann den Cup zuletzt 2022 und will den zehnten Titel.

WSG sucht die Sensation

WSG-Coach Philipp Semlic weiß um die Herausforderung: "Es ist das schwierigste Los, das wir haben hätten können. Aber es heißt siegen oder fliegen, wir wollen das erste machen." Die Tiroler wollen aus dem 3:0 vom Vorjahr lernen und Salzburg diesmal unangenehm machen.

Neue Rasentechnologie

Das Spiel markiert eine Premiere: Erstmals kommt in Österreich ein Hybrid-Rasensystem zum Einsatz. Naturrasen wird mit eingestrickten Kunstfasern kombiniert für bessere Stabilität und schnellere Regeneration.