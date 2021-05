St. Pölten-Damen fixieren Meistertitel

Mit dem 15. Sieg im 15. Ligaspiel holen sich die Damen des spusu SKN St. Pölten den sechsten Meistertitel der heimischen Frauen-Bundesliga in Folge.

Die Planet Pure Frauen Bundesliga ist entschieden. Die St. Pöltner Liga-Dominatorinnen haben zum sechsten Mal in Folge den Titel geholt. Nach einer fulminanten 5:0-Gala gegen die Austria-Damen ist den Wölfinnen bereits drei Runden vor Schluss der Titel nicht mehr zu nehmen.

Torschützin Stefanie Enzinger jubelte nach dem Spiel über ihren zweiten Titel in St. Pölten: "Wir haben einen super Job gemacht. Der Meistertitel bestätigt unsere Leistung in der Saison. Wir sind heuer in der Breite im Vergleich zum letzten Jahr noch stärker geworden und haben das über die ganze Saison durchgezogen."

Auch Brancao Ribeiro, die sportliche Leiterin des SKN lobte ihr Team, hebt aber vor allem die starke Leistung im vorentscheidenden Spiel hervor: "Ich bin unglaublich Stolz auf die Mannschaft. Auch wenn wir klar gewonnen haben, hat man bis zur letzten Sekunde die Konzentration gesehen."