Große Sorgen um Trainer-Ikone Lucescu

Der Schock bei der rumänischen Nationalmannschaft sitzt tief: Trainer-Ikone Mircea Lucescu (80) ist wenige Stunden vor dem Abflug in die Slowakei kollabiert und musste ins Spital gebracht werden.

Der dramatische Vorfall ereignete sich am Sonntag während der Vorbereitung auf das kommende Freundschaftsspiel gegen die Slowakei. Da die Partie bereits am Dienstag stattfindet, wird der 80-jährige Lucescu auf der Trainerbank von Ionel Gane vertreten. Der ehemalige Stürmer des VfL Bochum übernimmt kurzfristig die Verantwortung, während die Fußballwelt gespannt auf Updates zum Gesundheitszustand der rumänischen Trainer-Ikone wartet.

Unmittelbar nach dem Kollaps leistete das medizinische Team der Nationalmannschaft Erste Hilfe. Laut einem offiziellen Statement des rumänischen Verbandes wurde sofort der Notruf gewählt, woraufhin zwei Rettungswagen zum Trainingsgelände eilten. Dank des raschen Eingreifens der Sanitäter konnte der Zustand des Trainers stabilisiert werden. Derzeit befindet er sich im Krankenhaus, um seinen Herzrhythmus wieder vollständig in den Griff zu bekommen.

Eine beispiellose Weltkarriere

Lucescu holte 2009 mit Schachtjor Donezk den UEFA-Pokal. Er blickt auf eine fast 50 Jahre andauernde Laufbahn zurück. Noch am Donnerstag saß er beim WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei auf der Bank, welches Rumänien knapp verloren geben musste.

Seine Erfolgsliste ist beeindruckend: Er feierte Meisterschaften in seiner Heimat Rumänien, in der Ukraine sowie in der Türkei mit Galatasaray und Besiktas. Seit August 2024 betreut er die rumänische Auswahl zum zweiten Mal, nachdem er dort bereits in den 80er-Jahren als Nationaltrainer tätig war.