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Bayerns Meisterexpress rollt unaufhaltsam weiter
© Getty

4:0 gegen Berlin

Bayerns Meisterexpress rollt unaufhaltsam weiter

21.03.26, 17:21
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Bayerns Meisterexpress rollt unaufhaltsam in Richtung Titel Nummer 35. Gegen Union Berlin setzten sich die Münchner klar mit 4:0 durch.

Union Berlin war für die Bayern kein Stolperstein, die Münchner mit Außenverteidiger Konny Laimer ließen den "Eisernen" mit den Ex-Rapidlern Leo Querfeld und Christopher Trimmel keine Chance und siegten im Schongang 4:0

Michael Olise (43.) und Serge Gnabry (45.) eröffneten die Bayern-Festspiele vor der Pause, Harry Kane legte drei Minuten nach Wiederanpfiff das 3:0 nach.

Den Schlusspunkt setzte abermals Gnabry (67.), die Bayern bleiben weiterhin einsamer Spitzenreiter in der deutschen Bundesliga. 

Wichtiger Sieg für Bremen

Im Kellerduell gegen Wolfsburg gelang Werder Bremen ein wichtiger 1:0-Auswärtserfolg. Bayer Leverkusen patzte im Kampf um die Champions-League-Plätze mit einem 3:3 in Heidenheim. Auch das Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach endete mit einem rassigen 3:3.

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