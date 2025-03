Herzprobleme! Ex Premier-League-Star im Krankenhaus

Der serbische Nationalspieler Aleksandar Mitrovic, derzeit beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Hilal unter Vertrag, sorgte für Besorgnis bei Fans und Verantwortlichen.

Der 30-jährige Stürmer wurde wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Nun gibt es erste Entwarnung.

Schreckmoment für Mitrovic: Plötzliche Herzbeschwerden

Riad, Saudi-Arabien. Am Sonntagabend kam es zu einem unerwarteten Vorfall beim Training des saudi-arabischen Spitzenklubs Al-Hilal: Aleksandar Mitrovic klagte über Unwohlsein und wurde daraufhin vom medizinischen Personal untersucht. Aufgrund auffälliger Herzrhythmusstörungen entschieden die Betreuer, ihn vom Training auszuschließen und zur weiteren Abklärung in eine Klinik zu bringen. In einer Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X bestätigte der Verein die Maßnahme und versicherte, dass Mitrovic in der Klinik von Spezialisten untersucht wurde. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Leistungsfähigkeit seines Herzens.

Im August 2023 wechselte der Stürmer für eine Ablösesumme von 52,6 Millionen Euro von Fulham nach Saudi-Arabien.

Laut Berichten mehrerer Medien handelt es sich bei der Einlieferung des 93-fachen serbischen Nationalspielers um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Der Verdacht auf eine ernsthafte Arrhythmie habe sich nicht bestätigt. Die Untersuchungen zeigten keine bedenklichen Veränderungen des Herzrhythmus. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus.

Mitrovic' langer Weg zurück auf den Platz

Der erfahrene Stürmer wechselte im August 2023 für eine Ablösesumme von 52,6 Millionen Euro von Fulham nach Saudi-Arabien. Bei seinem vorherigen Klub, dem englischen Erstligisten FC Fulham, absolvierte Mitrovic insgesamt 190 Pflichtspiele und erzielte dabei 109 Tore. Sein Aufenthalt in Saudi-Arabien verlief jedoch nicht reibungslos. Eine langwierige Oberschenkelverletzung zwang ihn zu einer monatelangen Pause. Erst am vergangenen Freitag feierte er im Ligaspiel gegen Al Feiha sein Comeback – und markierte prompt in der 89. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand. Nach dem Spiel zeigte sich Mitrovic erleichtert: "Es waren harte zweieinhalb Monate für mich. Ich hatte ständig Probleme mit meinem Oberschenkel, eine Verletzung nach der anderen."

So geht es für den Torjäger weiter

Trotz der aktuellen Entwarnung bleibt abzuwarten, ob Al-Hilal oder Mitrovic selbst weitere Untersuchungen oder eine vorsorgliche Trainingspause in Erwägung ziehen. Der serbische Angreifer ist ein zentraler Bestandteil der Offensive des saudi-arabischen Spitzenklubs und wird dringend benötigt, um die ambitionierten Ziele in Meisterschaft und internationalen Wettbewerben zu erreichen.