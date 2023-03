Gianni Infantino bleibt wie erwartet weitere vier Jahre Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA.

Der 52-jährige Schweizer ist am Donnerstag beim FIFA-Kongress in Kigali in Ruanda per Akklamation von den mehr als 200 FIFA-Mitgliedern in seinem Amt bestätigt worden. Der seit 2016 amtierende Infantino war der einzige Kandidat.

Mehr dazu in Kürze ...