In der Nacht auf Sonntag kam es in der italienischen Provinz Como zu einem Einbruchsversuch in die Villa von Fußballstar Marko Arnautović.

Wie italienische Medien berichten, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, in die luxuriöse Residenz des österreichischen Nationalspielers einzudringen. Linden LIVE: Bitte nur ja keinen Arnie-Euro!

Ruhe vor Transfer-Sturm! Arnautovic glänzt im Silberlook am Pool

Neues Hammer-Gerücht um Marko Arnautovic Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr, als das Duo versuchte, sich unbemerkt Zutritt zum Anwesen zu verschaffen. Doch der Plan scheiterte: Das Sicherheitspersonal bemerkte die Eindringlinge rechtzeitig. Im anschließenden Gerangel wurde ein Sicherheitsmann am Kopf verletzt, die Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei fliehen. Arnie war nicht daheim Glück im Unglück: Weder Arnautović noch Mitglieder seiner Familie befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Villa. Es wurde niemand aus dem engeren Umfeld des Spielers verletzt. Marko Arnautović hatte sich erst kürzlich mit einer emotionalen Botschaft von Inter Mailand verabschiedet und ist derzeit ohne Verein. Wo der 35-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen.