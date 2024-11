1:1 - Bayern rettet gegen Dortmund Punkt im Finish

Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Münchner lagen im deutschen Klassiker gegen Dortmund lange Zeit zurück, können aber im Finish dank Jamal Musiala noch ausgleichen. Überschattet wurde das Spiel durch die Verletzung von Superstar Harry Kane.

Bayern München bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Mit einem späten Tor rettete Jamal Musiala dem FCB am Samstag auswärts im Schlager bei Borussia Dortmund ein 1:1 (0:1).

Die Bayern führen die Tabelle sieben Punkte vor Eintracht Frankfurt und Meister Bayer Leverkusen an, die Frankfurter sind am Sonntag aber noch in Heidenheim gefordert. Leipzig ist nun Vierter, Leverkusen zog durch das 2:1 beim 1. FC Union Berlin vorbei. Der SC Freiburg liegt nach dem 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach nun punktegleich hinter dem BVB auf Rang sechs.

Bayern-Torjäger Kane verletzt

Musiala bescherte den Bayern von Trainer Vincent Kompany mit einem platzierten Kopfball in der 85. Minute einen Punkt. Jamie Gittens (27.) hatte die Gastgeber vor 81.365 Zuschauern in einem ausgeglichenen Spiel in Führung gebracht. Die Bayern mussten allerdings einen womöglich folgenschweren personellen Rückschlag verkraften: Torjäger Harry Kane musste bereits in der 33. Minute verletzt ausgewechselt werden.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer startete bei den Bayern als Rechtsverteidiger und ging in der 62. Minute vom Feld, auf der Gegenseite wurde Marcel Sabitzer kurz vor Schluss ausgewechselt. Der BVB-Mittelfeldspieler hätte auf 2:0 erhöhen können, scheiterte mit einer guten Möglichkeit aber an Bayern-Tormann Manuel Neuer (62.).