Bayern will bei 'Gregerl' in Freiburg Meistertraum am Leben halten Mit einem Rückstand von acht Punkten auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht der Serienmeister Bayern München in der Jägerrolle in die letzten elf Runden. Am Freitag (20.30 Uhr/live auf Sky) sind die Münchner des scheidenden Trainers Thomas Tuchel beim SC Freiburg gefordert.