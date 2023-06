Der FC Bayern sucht dringend einen neuen Torjäger.

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski fehlte dem FC Bayern vergangene Saison ein echter Torjäger. Der deutsche Serienmeister will nun im Sommer unbedingt einen neuen Knipser verpflichten – die Suche gestaltet sich aber äußerst schwierig.

Zuletzt wurde über die Verpflichtung von Harry Kane, Kolo Muani oder Victor Osimhen spekuliert. Alle diese Stürmer sind extrem teuer und kosten wohl mindestens 100 Millionen Euro. Die Bayern suchen deshalb nun auch nach einer günstigen Alternative und haben dabei einen ehemaligen Bundesliga-Spieler ins Visier genommen.

Højlund wechselte 2022 für 17 Mio. nach Italien

Wie die BILD berichtet, zeigt der deutsche Meister Interesse an Rasmus Højlund. Der 20-Jährige wechselte letzten Sommer von Sturm Graz zu Atalanta Bergamo und schlug in der Serie A voll ein. Der Däne erzielte in der vergangenen Saison 9 Tore und gilt als einer der Top-Talente Europas. Billig ist aber auch Højlund nicht – sein Marktwert wird aktuelle auf 45 Millionen Euro geschätzt.