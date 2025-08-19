Alles zu oe24VIP
Harry Kane
Wirbel

Bayern-Aufregung um Harry Kane: Legende attackiert Stürmer-Star

19.08.25, 11:33
Nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart im Franz-Beckenbauer-Supercup schlug Harry Kane Alarm und warnte vor einer zu dünnen Kaderdecke.

Lothar Matthäus hält von dieser Einschätzung nichts – und fand stattdessen deutliche Worte für Trainer Vincent Kompany.  

 „Einem der kleinsten Kader“ 

Der englische Stürmer-Star sprach nach der Partie von „einem der kleinsten Kader“, in dem er je gespielt habe. „Wir sind ein bisschen dünn besetzt“, warnte Kane, betonte aber, dass dies „nicht in der Macht der Spieler“ liege.

Matthäus kontert

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus widersprach im TV deutlich. Er sieht die Münchner dank ihrer Talente gut gerüstet: Mit Spielern wie Lennart Karl, Jonah Kusi-Asare oder Wisdom Mike sei der Kader stark genug.

Ein Konter

Für Kane hat die deutsche Fußball-Legenden wenig Verständnis: "„Ich habe daher auch Harry Kanes Aussagen nicht ganz verstanden, dass der diesjährige Bayern-Kader einer der kleinsten Kader sei, in dem er je gespielt habe. Diaz und Tah sind absolute Verstärkungen und auch im Zentrum hat man mit Tom Bischof einen richtig guten Mann dazu bekommen. Zudem kehren Jamal Musiala, Alphonso Davies und auch Hiroki Ito nach ihren Verletzungen spätestens dann zurück, wenn es um die Titel geht.“ 

Kritik an Kompany

Deutlich kritischer äußerte sich Matthäus gegenüber Trainer Vincent Kompany. Dass die jungen Spieler Karl und Bischof erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurden, sei für ihn „völlig unverständlich“. Matthäus: „Junge Spieler brauchen Selbstvertrauen – mit solchen Entscheidungen nimmt Kompany ihnen das.“

