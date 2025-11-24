Bayern-Hammer: Freund lässt wegen Alaba-Rückkehr aufhorchen

David Alaba zählt zu den prägenden Leistungsträgern der Bayern-Vergangenheit. Sportdirektor Christoph Freund äußert sich nun zu einer möglichen Rückkehr des Österreichers nach München.

David Alaba – beim FC Bayern eine Legende, bei Real Madrid Weltklasse. Vom Jugendspieler über Stammkraft bis hin zum Superstar prägte er die Abwehr des deutschen Rekordmeisters über Jahre hinweg. 2021 zog es ihn zu den Königlichen. Doch vier Jahre später brodelt wieder die Gerüchteküche: Könnte Alaba an die Säbener Straße zurückkehren?

Freund bleibt vorsichtig

Nun meldete sich auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund zu Wort. Er hält noch immer große Stücke auf seinen Landsmann, bleibt aber vorsichtig: „Da gibt es jetzt keine Pläne. Aber er hat den FC Bayern eine lange Zeit extrem geprägt. Er ist einfach ein super Bursche, ein intelligenter Junge, der nach seiner aktiven Karriere sicher einen guten Weg gehen wird. Aber er will noch einige Zeit Fußball spielen. Jetzt steht erst einmal die WM mit Österreich im Fokus“, so der 48-Jährige.

Bei Real Madrid ist Alaba zuletzt nur noch Ersatz. Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus, zuletzt ein Kreuzbandriss. Kleine Wehwehchen und fehlende Einsätze unter Cheftrainer Xabi Alonso ließen ihn kaum noch eine Rolle spielen. In dieser Saison stand der 33-Jährige bislang nur dreimal auf dem Platz. Sein Vertrag bei den Madrilenen läuft im Sommer aus – ein Wechsel erscheint möglich.

Zahlreiche Klubs wollen Alaba

Zahlreiche Klubs, vor allem aus der MLS, sollen bereits Interesse am erfahrenen Abwehrchef haben. Doch seine erste Liebe Bayern ist nie weit aus dem Spiel. 281 Bundesliga-Spiele, unzählige Titel und die eigene Jugend als Basis – Alaba kennt den Klub wie kaum ein anderer. Die große Frage bleibt: Kommt er zurück? Freund hält sich bedeckt, doch die Fans dürfen träumen. David Alaba in Rot-Weiß-Rot – ein Comeback, das die Säbener Straße elektrisieren würde!