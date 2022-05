Bayern holt Ajax-Star Mazraoui

Der Wechsel von Außenverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München ist perfekt.

Wie der deutsche Fußball-Serienmeister am Dienstag mitteilte, erhält der marokkanische Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Der 24-Jährige kommt ablösefrei, weil sein Vertrag in den Niederlanden in diesem Sommer ausläuft.

Die Bayern suchen schon seit einiger Zeit nach einer überzeugenden Personallösung auf der rechten Abwehrseite. Weltmeister Benjamin Pavard drängt zusehends ins Abwehrzentrum. Durch die Verpflichtung von Mazraoui könnte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit dem Franzosen mehr in der Innenverteidigung planen.