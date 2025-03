Bayern-Mega-Hammer um Arnie UND Alaba

Bayern München scheint ein ÖFB-Fan zu sein! Nach dem gescheiterten Rangnick-Coup soll der deutsche Rekordmeister nun Marko Arnautovic ins Visier genommen haben. Doch damit nicht genug: Auch eine Rückkehr von David Alaba wird heiß diskutiert.

Doch alles von Anfang. Der überraschende Ausfall von Harry Kane im Dezember sorgte bei den Bayern für Diskussionen: Fehlt es dem Rekordmeister an einem echten Joker im Sturm? Im Sport1-Podcast „Die Bayern-Woche“ wurde jetzt eine interessante These aufgestellt: „Marko Arnautovic wäre der ideale Backup für Harry Kane. Die Bayern sollten sich das mal durch den Kopf gehen lassen“, sagte Chefredakteur Stefan Kumberger.

Und tatsächlich: Im Sommer könnte der ÖFB-Rekordspieler zum Schnäppchenpreis zu haben sein – nämlich ablösefrei. Sein Vertrag beim italienischen Meister Inter Mailand läuft nach dieser Saison aus. Zudem hat Arnautovic in dieser Spielzeit bereits eindrucksvoll bewiesen, dass er als Joker glänzen kann: In wettbewerbsübergreifend 19 Einsätzen erzielte der Wiener fünf Tore und bereitete ein weiteres vor. Und kurioserweise: Im Viertelfinale der Champions League treffen die Bayern auf Inter Mailand. Da könnte der Wiener gleich mal seine Bewerbung bei den Münchenern abgeben.

»Ich habe ein Jahr verloren«

Ein weiteres Thema, das aktuell die Bayern-Welt bewegt, ist eine mögliche Rückkehr von David Alaba. In einem Interview mit der SportBILD sprach der 32-Jährige ungewohnt offen über seine Zukunft: „Ich habe ein Jahr verloren, das ich auf jeden Fall nachholen möchte. Vor meiner Verletzung habe ich überlegt, wie ich meine Karriere beenden will, aber dann kamen andere Prioritäten. Jetzt bin ich einfach froh, wieder das zu tun, was ich am meisten liebe.“

Fakt ist: Alabas Vertrag bei Real Madrid läuft im Sommer 2026 aus. Während seiner Reha stand er noch in engem Kontakt mit Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Was danach kommt, ließ der Verteidiger offen. Ein Dementi in Bezug auf eine Rückkehr nach München? Fehlanzeige.