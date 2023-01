Bayern reisen ohne ÖFB-Star Sabitzer ins Trainingslager

Marcel Sabitzer steht nicht im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München für das Winter-Trainingslager in Doha.

Der ÖFB-Teamspieler trat die Reise laut Club-Angaben wegen einer Influenza nicht an. Ob der 28-jährige Mittelfeldspieler eventuell später nachreist, ließen die Bayern offen. Allerdings halten sich seit dem vergangenen Sommer auch immer wieder Wechsel-Gerüchte um den "Transferflop" des deutschen Rekordmeisters. Zuletzt wurde immer mehr über einen Wechsel in Italiens Serie A spekuliert. Berichten zufolge sollen vor allem der AC Milan und Juventus Turin am Mittelfeldspieler Interesse haben.

Neben dem Steirer fehlte auch der marokkanische Teamspieler Noussair Mazraoui, der den Angaben zufolge während der WM in Katar positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Pikantes Detail: Der Verteidiger hatte deswegen zwar das Viertelfinale gegen Portugal verpasst, war im anschließenden Halbfinale gegen Frankreich (0:2) aber eine Hälfte lang zum Einsatz gekommen, ehe er zur Pause ausgewechselt wurde. Nun diagnostizierten die Bayern-Ärzte eine "milde Entzündung des Herzbeutels".

In Dortmund musste die Maschine indes länger als geplant am Boden bleiben. Englands WM-Star Jude Bellingham hatte vor dem Abflug von Borussia Dortmund in das Trainingslager von Marbella seinen Reisepass vergessen. Erst als seine Mutter Denise das fehlende Dokument zum Dortmunder Flughafen gebracht hatte, gab es das "Go". Der von vielen europäischen Topclubs umworbene 19-jährige Engländer nahm es mit Humor. Lächelnd hielt er den nachgelieferten Pass in die Höhe.