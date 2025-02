Bayern rettet Punkt im Hit gegen Leverkusen

Das Top-Spiel der deutschen Bundesliga endet mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Tabellenführer Bayern zittert sich gegen Meister und Verfolger Bayer Leverkusen zu dem Remis, vor allem gegen Ende des Spiels wirkten die Münchner müde und erschöpft, konnten nur mit Mühe Tore verhindern.

Der FC Bayern hat dank eines schmeichelhaften 0:0 bei Bayer Leverkusen den Acht-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger gehalten. Die Münchner mit Konrad Laimer liegen in der deutschen Bundesliga nach 22 Runden weiter komfortabel voran. Einen solchen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft hat noch nie ein Team eingebüßt. Titelverteidiger Leverkusen hatte zahlreiche Chancen, um den Schlager zu entscheiden. In der Nachspielzeit vergab Florian Wirtz den Siegestreffer.

Die Bayern hielten die Null, weil sie mit Glück und Geschick verteidigten und die brenzligen Situationen allesamt überstanden. Offensiv kam erwartungsgemäß wenig vom Rekordmeister, der angesichts der Tabellensituation nicht zum Siegen verdammt war. In der gesamten ersten Halbzeit brachten die Gäste nicht einen Torschuss zustande, während Leverkusens Jeremie Frimpong an die Latte köpfelte und dessen Teamkollege Nathan Tella ebenfalls am Querbalken scheiterte. Das Spiel auf ein Tor setzte sich auch nach Seitenwechsel fort. Die Bayern verteidigten weiter geduldig. Bayer-Trainer Xabi Alonso blieb zwar auch im sechsten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club unbesiegt, die Freude beim Spanier darüber war aber überschaubar.