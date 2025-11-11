Alles zu oe24VIP
Kompany
© Getty

Abgang

Bayern-Schock: Offensiv-Star will schon im Jänner gehen

11.11.25, 07:03
Beim deutschen Meister kündigt sich der erste Winter-Abgang an. 

Nach einem wilden Hin-und-Her konnte sich der FC Bayern im Sommer mit Chelsea über eine Leihe von Nicolas Jackson einigen. Der Senegalese kam für eine Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro nach München und kann im Sommer dann für 65 Millionen Euro fix verpflichtet werden.

Bei den Bayern spielt der 24-Jährige bisher aber praktisch keine Rolle. Jackson stand in der Bundesliga bisher nur 4 Mal in der Startelf und steuerte lediglich einen Treffer bei. In der Offensive kommt der Senegalese nicht an Kane, Luis Diaz oder Michael Olise vorbei.

Nicolas Jackson
© Getty

Heißes Gerücht

Das englische Portal „Football Insider“ berichtet deshalb nun, dass Jackson München bereits im Jänner wieder verlassen will. Dabei bringt sich mit dem FC Everton bereits ein Verein aus der Premier League in Stellung.

Beim FC Bayern geht man allerdings weiter davon aus, dass Jackson bleiben will. Spätestens im Sommer wird es dann aber wohl zur Trennung kommen.

