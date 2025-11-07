Transfer-Hammer: FC Bayern angelt nach Liverpool-Star

Der deutsche Meister hat bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen.

Der Vertrag von Dayot Upamecano beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Der deutsche Meister würde gerne mit dem Franzosen verlängern, die Verhandlungen gestalten sich aber als schwierig. Da auch zahlreiche Top-Klubs (u.a. Real) Interesse am Innenverteidiger zeigen, könnte Upamecano im Sommer ablösefrei verlassen.

Kommt nächster Franzose?

Die Bayern sehen sich deshalb bereits nach einem Nachfolger um. Wie die BILD berichtet, zeigen die Münchner dabei großes Interesse an Ibrahima Konaté vom FC Liverpool. Der 26-Jährige ist bei den Reds an der Seite von Virgil van Dijk gesetzt und spielt seit Jahren bärenstark.

Liverpool will den Franzosen eigentlich halten, aber auch hier stocken die Verhandlungen. Konaté kann die Engländer im Sommer ablösefrei verlassen und sich seinen neuen Klub quasi aussuchen.

Neben den Bayern sollen auch Real und PSG Interesse am Ex-Leipziger zeigen.