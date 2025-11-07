Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Konate
© Getty

Heißes Gerücht

Transfer-Hammer: FC Bayern angelt nach Liverpool-Star

07.11.25, 20:52
Teilen

Der deutsche Meister hat bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen. 

Der Vertrag von Dayot Upamecano beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Der deutsche Meister würde gerne mit dem Franzosen verlängern, die Verhandlungen gestalten sich aber als schwierig. Da auch zahlreiche Top-Klubs (u.a. Real) Interesse am Innenverteidiger zeigen, könnte Upamecano im Sommer ablösefrei verlassen.

Kommt nächster Franzose?

Die Bayern sehen sich deshalb bereits nach einem Nachfolger um. Wie die BILD berichtet, zeigen die Münchner dabei großes Interesse an Ibrahima Konaté vom FC Liverpool. Der 26-Jährige ist bei den Reds an der Seite von Virgil van Dijk gesetzt und spielt seit Jahren bärenstark.

Konate
© Getty

Liverpool will den Franzosen eigentlich halten, aber auch hier stocken die Verhandlungen. Konaté kann die Engländer im Sommer ablösefrei verlassen und sich seinen neuen Klub quasi aussuchen.

Neben den Bayern sollen auch Real und PSG Interesse am Ex-Leipziger zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden