Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga

Heimstarke Union!

Bayern-Rekordjagd! 17. Sieg in Serie in Berlin gesucht

07.11.25, 15:58
Teilen

Der FC Bayern jagt bei Union Berlin einen Guardiola-Rekord: Mit einem Sieg würden die Münchner zehn Bundesliga-Siege zum Saisonauftakt in Folge feiern. Doch Union ist enorm heimstark und hat erst ein Saisonspiel in der Alten Försterei verloren.

Der FC Bayern tritt am Samstag (15.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei Union Berlin an und jagt den 17. Pflichtspielsieg in Folge. Die Münchner könnten mit einem Sieg einen hauseigenen Rekord brechen, den die Mannschaft 2015/16 unter Pep Guardiola aufstellte: Zehn Bundesliga-Siege zum Saisonauftakt in Folge.

Bayerns historische Serie

Die Bayern sind das einzige Team der fünf europäischen Topligen, das noch in keiner Liga-Begegnung in Rückstand lag und in den ersten 45 Minuten kein Gegentor kassierte. Auswärts trafen die Münchner in den letzten acht Ligaspielen mindestens dreifach - eine bislang unerreichte Serie. Sechs weiße Westen nach neun Bundesliga-Partien sind die meisten seit elf Jahren.

Unions Heimstärke als Gefahr

Union Berlin präsentiert sich jedoch als gefährlicher Gegner. Die Berliner verloren erst ein Saisonspiel in der Alten Försterei und blieben zuletzt zu Hause dreimal in Folge unbesiegt. In den vergangenen drei Bundesliga-Heimspielen kassierten sie nur ein Gegentor. Kapitän Christopher Trimmel fehlt gesperrt, was Union schwächt: Ohne ihn holte der Club in der Vorsaison nur 0,5 Punkte pro Spiel.

Statistische Dominanz der Bayern

Die Bayern dominieren die Statistiken: Platz eins in der Ballbesitz-Tabelle (64 Prozent) gegen Unions Schlusslicht (33 Prozent), bei Pässen (671:279) und Passgenauigkeit (90:70 Prozent). Im letzten Auswärtsspiel bei Union kamen die Münchner auf 80 Prozent Ballbesitz. Kein Verein trat in der Bundesliga-Historie so oft gegen einen Gegner an ohne Niederlage wie Bayern gegen Union (12 Spiele, 8 Siege, 4 Remis).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden