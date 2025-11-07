Bayern-Rekordjagd! 17. Sieg in Serie in Berlin gesucht

Der FC Bayern jagt bei Union Berlin einen Guardiola-Rekord: Mit einem Sieg würden die Münchner zehn Bundesliga-Siege zum Saisonauftakt in Folge feiern. Doch Union ist enorm heimstark und hat erst ein Saisonspiel in der Alten Försterei verloren.

Der FC Bayern tritt am Samstag (15.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei Union Berlin an und jagt den 17. Pflichtspielsieg in Folge. Die Münchner könnten mit einem Sieg einen hauseigenen Rekord brechen, den die Mannschaft 2015/16 unter Pep Guardiola aufstellte: Zehn Bundesliga-Siege zum Saisonauftakt in Folge.

Bayerns historische Serie

Die Bayern sind das einzige Team der fünf europäischen Topligen, das noch in keiner Liga-Begegnung in Rückstand lag und in den ersten 45 Minuten kein Gegentor kassierte. Auswärts trafen die Münchner in den letzten acht Ligaspielen mindestens dreifach - eine bislang unerreichte Serie. Sechs weiße Westen nach neun Bundesliga-Partien sind die meisten seit elf Jahren.

Unions Heimstärke als Gefahr

Union Berlin präsentiert sich jedoch als gefährlicher Gegner. Die Berliner verloren erst ein Saisonspiel in der Alten Försterei und blieben zuletzt zu Hause dreimal in Folge unbesiegt. In den vergangenen drei Bundesliga-Heimspielen kassierten sie nur ein Gegentor. Kapitän Christopher Trimmel fehlt gesperrt, was Union schwächt: Ohne ihn holte der Club in der Vorsaison nur 0,5 Punkte pro Spiel.

Statistische Dominanz der Bayern

Die Bayern dominieren die Statistiken: Platz eins in der Ballbesitz-Tabelle (64 Prozent) gegen Unions Schlusslicht (33 Prozent), bei Pässen (671:279) und Passgenauigkeit (90:70 Prozent). Im letzten Auswärtsspiel bei Union kamen die Münchner auf 80 Prozent Ballbesitz. Kein Verein trat in der Bundesliga-Historie so oft gegen einen Gegner an ohne Niederlage wie Bayern gegen Union (12 Spiele, 8 Siege, 4 Remis).