Das große Champions-League- Zwischenfazit

Die Hälfte des Pensums in der Ligaphase der aktuellen Champions-League-Saison ist um – jetzt beginnt heiße Phase im Kampf um Europa.

72 von 144 Spielen in der Ligaphase sind vorbei – die Champions League hat ihre Halbzeit erreicht. Vier Runden sind gespielt, vier stehen noch bevor. Alle 36 Teams haben sich gezeigt, Positionen wurden bezogen, Trends sichtbar. Jetzt beginnt die Phase, in der es richtig ernst wird. Wer marschiert direkt ins Achtelfinale? Wer muss den Umweg über die Play-offs nehmen? Und für wen droht das Aus? Zeit für eine Halbzeitbilanz.

Bayern, Arsenal & Inter sind das Spitzen-Trio

Vor einem Jahr war Liverpool das einzige Team mit weißer Weste nach vier Spieltagen. Diesmal gibt es ein Power-Trio an der Spitze:Bayern München, der FC Arsenal und Inter Mailand haben bislang alle ihre Partien gewonnen und stehen jeweils bei 12 Punkten.

Vor allem die Bayern hinterließen bislang einen starken Eindruck. Mit dem 2:1-Erfolg über Titelverteidiger Paris Saint-Germain setzte die Mannschaft von Vincent Kompany ein klares Signal: Der Weg soll am 30. Mai ins Finale nach Budapest führen.

Nicht minder überzeugend präsentierten sich bislang die Gunners. Die Londoner haben nicht nur eine beeindruckende Tordifferenz von +11 – sie sind zudem das einzige Team der gesamten Königsliga, das bislang noch keinen Gegentreffer kassierte.

© Getty

Null Zähler für Benfica Lissabon und Ajax

Am anderen Ende der Tabelle sieht es trübe aus: Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam warten weiterhin auf ihre ersten Punke. Während Ajax in sämtlichen Partien klar und mit mindestens zwei Toren Unterschied unterlag, verlor Benfica gleich dreimal nur mit einem Treffer Differenz. Zum Vergleich: In der Vorsaison standen zur Halbzeit noch fünf Teams mit null Zählern da – darunter auch Sturm Graz.

Für eine Überraschung sorgt dagegen der Debütant: FC Pafos. Mit Ausnahme des 1:5 gegen Bayern holten die Zyprioten in drei ihrer vier Partien Zählbares. Zwar erzielten sie dabei insgesamt nur ein einziges Tor – doch dieses genügte für fünf Punkte: zweimal 0:0, einmal ein 1:0-Sieg.

© Getty

England-Dominanz im Kampf um die Top-Acht

Unterm Strich zeigt die Halbzeit-Tabelle ein klares Machtbild: Die direkten Achtelfinalplätze liegen fest in der Hand der fünf großen Ligen. Doch gleichmäßig verteilt sind die Kräfte nicht. Die Premier League dominiert die Spitze und stellt mit Arsenal, Manchester City, Newcastle und Liverpool ein komplettes Quartett in den Top 8.Aus Deutschland (Bayern), Italien (Inter), Spanien (Real Madrid) und Frankreich (PSG) hält dagegen jeweils nur ein Vertreter die Fahne seiner Liga hoch.

Aber: Es sind eben erst vier Spieltage absolviert. Im Rennen um Europas Krone – und vor allem um die heiß umkämpften Play-off-Plätze 12 bis 24 – liegt damit noch reichlich Zündstoff auf dem Tisch.