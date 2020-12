Bayern-Star Müller will Sperma-Millionär werden

Bayern-Star Thomas Müller macht mit seiner Freundin und seinen Pferden den nächsten Schritt im "Pferde-Business".

Ein zweites Standbein ist für viele Fußballer, vor allem nach der aktiven Karriere, Pflicht. Bayern-Urgestein Thomas Müller muss sich darüber wohl in Zukunft wenig Sorgen machen. Zusammen mit seiner Freundin Lisa betreibt er in München ein Pferdegestüt "Gut Wettlkam" und will nun "Sperma-Millionär" werden.

Wie die "Bild" berichtet, wird das Gestüt zur EU-Besamungsstation für Dessurpferde. "Lisa und ich haben den nächsten Schritt in unserem "Pferdeleben" gemacht. Mit unseren Hengsten freut sich "Gut Wettlkam" auf die Zuchtsaison 2021", zeigte sich Müller via Instagram erfreut über die jüngsten Entwicklungen.

Zur Besamung kann man aus den drei Hengsten „D‘Avie“, „Four Roses“ und „Bowmore“ auswählen. Der Handel mit dem Sperma von Zuchtpferden ist ein Millionen-Geschäft: Eine Besamung von Doppel-Weltmeister „D‘Avie“ kostet bei den Müllers 1600 € (500 € bei Besamung, 1100 € bei Trächtigkeit), ein Hengst kann viele Hunderte Nachkommen erzeugen.