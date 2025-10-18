Bayern entscheidet knappes Spiel gegen BVB für sich

Der FC Bayern hat Borussia Dortmund in der deutschen Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage zugefügt und den Rivalen vorerst um sieben Zähler distanziert.

Die Münchner siegten im Schlager am Samstag dank Toren von Harry Kane und Michael Oliseh mit 2:1. Julian Brandt machte die Partie noch einmal spannend, mehr war für den BVB aber nicht möglich. Der neue Zweite Leipzig hatte sich davor dank eines Doppelpacks von Christoph Baumgartner 2:1 gegen den HSV durchgesetzt.

Marco Grüll durfte beim 2:2 von Werder Bremen beim FC Heidenheim über seinen ersten Saisontreffer jubeln. Aus der Spitzengruppe gelang auch dem VfB Stuttgart ein voller Erfolg, die Schwaben gewannen beim VfL Wolfsburg klar mit 3:0 und sind nun Dritter. Auch der Liga-Fünfte Bayer Leverkusen fuhr mit einem wilden 4:3 beim FSV Mainz einen Auswärtssieg ein. Der 1. FC Köln und der FC Augsburg trennten sich 1:1.

Bayern verdient zum elften Sieg in Folge

Die Bayern fuhren den bereits elften Pflichtspielsieg in dieser Saison in Folge ein. Kane (22.) traf nach einem Eckball per Kopf, wobei die Dortmunder vergeblich einen Schubser des Engländers gegen Gegenspieler Serhou Guirassy reklamierten. Nach einer einseitigen ersten Hälfte hätten die Bayern höher führen müssen. Oliseh (78.) drückte im Rutschen schließlich den Ball über die Linie, nachdem der für Marcel Sabitzer eingewechselte Jobe Bellingham wenige Meter vor dem eigenen Tor zu zögerlich agiert hatte. Brandt (84.) verkürzte Sekunden nach seiner Einwechslung noch einmal. Doch die Bayern mit Linksverteidiger Konrad Laimer brachten das Resultat über die Zeit.

Kopfball-Premiere in Leipzig

Baumgartner brachte Leipzig vor heimischem Publikum in der 45. Minute mit einem Kopfball-Treffer nach Nusa-Flanke in Führung. Es war der erste Treffer der Sachsen per Kopf in dieser Saison. Zu Beginn der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag: In der 48. Minute glückte den Hanseaten dank eines von Nicolas Seiwald abgefälschten Schusses der Ausgleich. Torschütze war Albert Lokonga. Keine zwei Minuten später markierte Baumgartner mit dem Außenrist die erneute Führung. Damit schraubte der ÖFB-Internationale seine Saison-Ausbeute auf vier Treffer. In der 78. Minute wurde er für seinen wieder fitten Landsmann Xaver Schlager ausgetauscht.

Werder Bremen glänzte bei Heidenheim mit Effizienz, nahm am Ende aber nur einen Punkt mit. Das 1:0 der Grün-Weißen in der 50. Minute war eine österreichische Co-Produktion: Romano Schmid setzte Grüll ein, der Ex-Rapidler schloss im Strafraum ab. Für den Salzburger war es der erste Treffer in dieser Saison. Nach dem Heidenheimer Ausgleich trat Schmid neuerlich als Assistgeber in Erscheinung und bediente Jens Stage, der zum 2:1 einnetzte. Mathias Honsak kam bei Heidenheim in der 79. Minute aufs Spielfeld, anschließend traf Jonas Föhrenbach (83.) zum 2:2-Endstand.