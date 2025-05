Bayern gegen Leipzig vor historischem Meistertitel – aber ohne Kane!

Der FC Bayern steht vor dem 34. Meistertitel - doch Starstürmer Harry Kane muss beim möglichen Entscheidungsspiel in Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) wegen Gelbsperre passen. Während die Mannschaft den Titel perfekt machen will, bereitet sich der Engländer auf eine emotionale Tribünenrolle vor.

Mit einem Sieg bei RB Leipzig könnte der FC Bayern München am Samstag (15:30 Uhr, live Sport24-Liveticker) die deutsche Meisterschaft vorzeitig entscheiden. Es wäre der zwölfte Titel in den letzten dreizehn Jahren - und der erste für Harry Kane, der allerdings gesperrt ist.

Statistik spricht für Bayern

Die Münchner sind seit sieben Auswärtsspielen in der Liga unbesiegt (5 Siege, 2 Remis) und haben von zehn Pflichtspielen in Leipzig nur eines verloren. Mit 75 Punkten und einer Tordifferenz von +61 (+31 vor Leverkusen) führt das Team von Vincent Kompany klar die Tabelle an.

Kane's bitteres Schicksal

Ausgerechnet im möglichen Titelspiel muss Bayerns Topscorer Harry Kane (32 Scorerpunkte) wegen seiner fünften Gelben Karte passen - die erste Sperre seiner Karriere. "Es ist ein bisschen meine Geschichte, dass ich das Leipzig-Spiel verpasse", kommentiert der Engländer mit britischem Humor. Laut DFL-Statuten darf er nicht mal die Kabine betreten.

Trotzdem plant Kane eine spektakuläre Feier: Direkt nach Schlusspfiff will er zu seinen Kollegen auf den Platz stürmen. Die offizielle Meisterfeier ist bereits für den 18. Mai auf dem Münchner Theresienplatz geplant.